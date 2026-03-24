Врач Кондрахин объяснил, что туберкулез может поразить даже человека с крепким здоровьем

Кардиолог, терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что туберкулез может поразить не только людей с ослабленным здоровьем, но и тех, кто ведет здоровый образ жизни. Об этом сообщил «Абзац» .

По словам специалиста, инфекция крайне устойчива во внешней среде и может передаваться разными путями, в том числе через уличную пыль. Если больной человек оставил мокроту на дороге, после высыхания бактерии поднимаются в воздух. Прохожий вдыхает их и инфицируется.

«Заболеть может человек с пышущим здоровьем, атлетически хорошо сложенный, который нормально питается. Если в семье заболевает один, в силу вступает жесткая эпидемиология: заразиться могут практически все члены семьи», — добавил медик.

Кондрахин подчеркнул, что кровь при кашле — это признак уже запущенного процесса, когда медицина зачастую бессильна. Ранние симптомы туберкулеза выглядят иначе.