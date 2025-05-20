Врач Кондрахин объяснил, что мужчины чаще умирают от «синдрома разбитого сердца» из-за гормональных особенностей

Исследования показали, что мужчины чаще умирают от «синдрома разбитого сердца», несмотря на то что у женщин это заболевание диагностируется чаще. Уровень смертности среди мужчин с таким диагнозом достигает 11,2%. О причинах этого явления рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

Доктор объяснил, что мужской организм, несмотря на свою силу, имеет уязвимую сердечно-сосудистую систему из-за специфики гормональной системы. Кроме того, тестостерон, являясь основным гормоном в мужском организме, может способствовать образованию тромбов. В условиях сильного стресса и эмоциональных переживаний этот гормон становится одной из причин развития «синдрома разбитого сердца», сообщила газета «Петербургский дневник».

Врач рекомендовал мужчинам находить в себе силы справляться с эмоциональными потрясениями и не терять самообладание даже в сложных ситуациях. Эффективными методами борьбы со стрессом являются физическая активность и психотерапия, подчеркнул Кондрахин.