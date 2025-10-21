Врач Кондрахин назвал куриный бульон лучшим напитком для согревания

Кандидат медицинских наук, терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT поделился рекомендациями по выбору напитков для согревания в холодное время года.

По мнению эксперта, наиболее подходящий вариант — куриный бульон.

«Мы получаем тепло, белок, это легкий и быстро насыщающий продукт. Мы получим сразу и нагрев, и питание, восстановим энергетический баланс. Это самое лучшее, что можно придумать», — отметил врач.

Как пояснил медик, вторым по эффективности считается любой вид чая — черный, зеленый или травяной. Горячие морсы и компоты также подойдут.

Кондрахин посоветовал избегать кофе, так как он может привести к обезвоживанию. Безопасной альтернативой эксперт назвал теплое молоко.