Врач Кондрахин напомнил о влиянии магнитных бурь на людей с хроническими болезнями
Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал News.ru, что геомагнитные возмущения не представляют серьезной опасности для большинства людей.
Как пояснил специалист, магнитные бури — это естественная часть природной среды, которая не несет опасного излучения.
«Для кого-то дни возмущений пройдут с ощущением, что все дается тяжело. Если говорить о людях с хроническими заболеваниями, то нужно подбирать им терапию на нормальном фоне», — отметил врач.
По его словам, у таких пациентов могут возникнуть трудности в адаптации к изменениям. Однако серьезных последствий ждать не стоит.