Врач Кондрахин: использование кондиционера может привести к пневмонии

Попадая в зону активного действия кондиционера с холодным воздухом, человек ставит под угрозу свое здоровье. Его использование может спровоцировать простуду и пневмонию, рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, когда холодный воздух окутывает человека, он его вдыхает. Иммунная система начинает реагировать на все изменения, и в этот момент может произойти заражение любым вирусом.

Чтобы не навредить здоровью, разница между температурой на улице и в помещении должна быть около 5-6 градусов, отметил Кондрахин.