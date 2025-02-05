Врач Кондрахин: ходьба и плавание помогут в улучшении памяти после 50 лет

Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин поделился рекомендациями относительно физических нагрузок, способных улучшить сон и память. Советы касаются и людей старше 50 лет, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, ходьба — одна из самых доступных форм физической активности, подходящая для большинства людей независимо от возраста. Даже ежедневная получасовая прогулка окажет положительное воздействие на мышцы и сердечно-сосудистую систему.

Бег, приседания, отжимания, подтягивания — тоже хорошие варианты. Однако наиболее эффективной физической нагрузкой медик назвал плавание, подчеркнув, что вода равномерно распределяет массу тела, облегчая движения и делая занятия приятными и полезными одновременно.