Врач Кондрахин: хлоргексидин не стоит наносить на слизистые
Хлоргексидин нередко используют для обеззараживания ран и ссадин. Он наносится только на кожные покровы, но не на слизистые, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, спирт в составе дает возможность репарату дезинфицирующего свойства глубже проникнуть в ткань. Для слизистых больше подойдет гексорал, у него немного другая формула.
Перекись водорода тоже обладает бактерицидным свойством в больших концентрациях. Средство отлично уничтожает в ране микроорганизмы, особенно анаэробные, отметил Кондрахин.
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