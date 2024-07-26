Врач Кондрахин: хлоргексидин не стоит наносить на слизистые

Хлоргексидин нередко используют для обеззараживания ран и ссадин. Он наносится только на кожные покровы, но не на слизистые, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, спирт в составе дает возможность репарату дезинфицирующего свойства глубже проникнуть в ткань. Для слизистых больше подойдет гексорал, у него немного другая формула.

Перекись водорода тоже обладает бактерицидным свойством в больших концентрациях. Средство отлично уничтожает в ране микроорганизмы, особенно анаэробные, отметил Кондрахин.