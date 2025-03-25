Врач Кондрахин: «египетские ночи» в России могут вызвать сбои в организме

В России ожидаются «египетские ночи» — явление, при котором ночные температуры не опускаются ниже +24,5 градуса. Такие условия отразятся на здоровье всех людей, заявил кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с ОТР .

По его словам, опасная ночная температура выше +24,5 градуса может привести к перегреву и нарушению сна. Как следствие, у человека накапливается хроническая усталость, он чувствует себя разбитым днем и теряет иммунитет. В итоге могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, весом, органами ЖКТ.

«Мы не восстанавливаемся, а сердечно-сосудистые заболевания, которые есть у человека, протекать будут гораздо тяжелее. То есть они могут приводить к различным неприятностям в организме», — добавил медик.

Специалист посоветовал заранее приобрести кондиционер, увлажнитель воздуха и вентилятор. Перед сном можно охлаждать кровать бутылками с водой. Главное — не создавать сквозняк и не спать со льдом, чтобы не заболеть.