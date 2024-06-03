Врач Конакова: тревожность может усиливать симптоматику хронической тазовой боли

Хроническая тазовая боль становится результатом комбинации физических и психологических факторов. Усиливать симптоматику могут тревожность, депрессия и стресс, сообщила врач-гинеколог Мария Конакова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, также боль способны усиливать нарушения в работе костно-мышечной системы, репродуктивных органов, мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта.

Лечение болезни невозможно без качественной диагностики. При этом в отдельных случаях важно нормализовать психологическое состояние пациента, отметила Конакова.

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