Врач Конакова: тревожность может усиливать симптоматику хронической тазовой боли

Хроническая тазовая боль становится результатом комбинации физических и психологических факторов. Усиливать симптоматику могут тревожность, депрессия и стресс, сообщила врач-гинеколог Мария Конакова в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, также боль способны усиливать нарушения в работе костно-мышечной системы, репродуктивных органов, мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта.
Лечение болезни невозможно без качественной диагностики. При этом в отдельных случаях важно нормализовать психологическое состояние пациента, отметила Конакова.