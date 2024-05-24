Врач Конакова назвала вспышки гнева и тревогу опасными признаками ПМС

Некоторые симптомы предменструального синдрома могут быть крайне опасными. На что стоит обратить внимание, рассказала гинеколог Мария Конакова в беседе с Lenta.ru .

По ее словам, с ПМС обычно сталкиваются 80% женщин. Однако у 1-2% встречается тяжелая форма. Характерные признаки — сильная тревога, вспышки гнева, подавленное настроение. В таком случае стоит обратиться к врачу, посоветовала специалист.

Она также напомнила, что главную роль в появлении соответствующего синдрома играет изменение гормонов в организме, добавил сайт kp.ru.