Врач Компанец рассказала, что рвота, жидкий стул и головная боль считаются основными признаками энтеровируса

Кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец сообщила «РИА Новости» , что при появлении у детей симптомов энтеровирусной инфекции нужно незамедлительно обратиться к специалисту.

Среди опасных признаков — рвота, жидкий стул и головная боль.

«Нужно наблюдать за ребенком. Если состояние вдруг становится хуже, сильная головная боль, рвота, которая не прекращается, или постоянный жидкий стул, здесь нужно обращаться за медицинской помощью», — сказала она.

В то же время, по словам специалиста, сыпь и температура от 38 до 38,5 градусов, которые держатся несколько дней, опасности не представляют, написали «Известия».

Детский невролог высшей категории «СМ-Клиника» Галина Неврюзина отметила, что головная боль у детей может быть признаком не только инфекции, но и отравления. Если же проблема становится регулярной, это может указывать на скрытую патологию, требующую профессиональной диагностики.