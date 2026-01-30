Врач Компанец рассказала, что рвота, жидкий стул и головная боль считаются основными признаками энтеровируса
Кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец сообщила «РИА Новости», что при появлении у детей симптомов энтеровирусной инфекции нужно незамедлительно обратиться к специалисту.
Среди опасных признаков — рвота, жидкий стул и головная боль.
«Нужно наблюдать за ребенком. Если состояние вдруг становится хуже, сильная головная боль, рвота, которая не прекращается, или постоянный жидкий стул, здесь нужно обращаться за медицинской помощью», — сказала она.
В то же время, по словам специалиста, сыпь и температура от 38 до 38,5 градусов, которые держатся несколько дней, опасности не представляют, написали «Известия».
Детский невролог высшей категории «СМ-Клиника» Галина Неврюзина отметила, что головная боль у детей может быть признаком не только инфекции, но и отравления. Если же проблема становится регулярной, это может указывать на скрытую патологию, требующую профессиональной диагностики.