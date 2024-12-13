Врач Комиссарова рассказала, что кофе снижает риск возникновения болезни Альцгеймера

Врач-гастроэнтеролог Яна Комиссарова в беседе с Lenta.ru рассказала о полезных свойствах кофе. По ее словам, этот бодрящий напиток эффективен не только при депрессии, он помогает в профилактике болезней мозга и сердца.

Кофе снижает развитие нескольких видов рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

«Умеренное употребление этого напитка полезно для мозга, сердечно-сосудистой и нервной систем», — процитировал сайт kp.ru гастроэнтеролога.

Людям, которые страдают нарушениями сердечного ритма, а также тем, кто часто сталкивается с нервным перевозбуждением, от кофе лучше отказаться вовсе. Кофе не рекомендуется во время бессонниц и при гипертонических кризах, уточнила Комиссарова.