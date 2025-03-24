Врач Комина: наследственность играет роль в появлении депрессии

Депрессия — это не просто плохое настроение, а целый комплекс симптомов: подавленность, снижение психической и двигательной активности, физические проявления в виде тахикардии, расширения зрачков и даже проблем с ЖКТ. Об этом рассказала психотерапевт Виктория Комина в беседе с « Москвой 24 ».

По словам медика, существуют две формы расстройства: экзогенная (психогенная) и эндогенная. Психогенная форма возникает из-за психологических факторов или стрессовых ситуаций, например потери близкого человека, развода, финансовых проблем или травм. Эндогенная же форма появляется из-за внутренних факторов, таких как генетическая предрасположенность, биохимические нарушения в организме или изменения в структуре мозга.

Сложно распознается «улыбающаяся депрессия», когда человек внешне остается активным, но внутри испытывает боль, отметила эксперт. Симптомы включают проблемы со сном, постоянную усталость, изменение пищевого поведения, эмоциональную переменчивость, потерю интереса к любимым занятиям и падение уверенности в себе.