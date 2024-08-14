Врач Комаров: употребление энергетиков может вызвать у детей инсульт

Любая доза энергетиков в детском организме вызывает спазм сосудов и нарушение мозгового кровообращения. Все это может привести к обмороку или инсульту, рассказал врач-невролог Александр Комаров в беседе со «Звездой».

Специалист напомнил, что детям категорически запрещено пить энергетики, в том числе и на законодательном уровне.

Также такие напитки грозят негативными последствиями и для взрослого организма. После одной выпитой банки у человека появляется перевозбуждение, поднимается давление и нарушается ритм сердца, отметил Комаров.

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