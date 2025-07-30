Врач Комаров объяснил всплеск мигрени жаркой погодой

Невролог Александр Комаров в беседе с Life.ru объяснил причины увеличения числа обращений россиян с мигренью.

По словам специалиста, мигрень — это неинфекционное сосудистое заболевание, чаще всего генетически обусловленное. Врач выделил два возможных фактора, влияющих на рост обращений: погодные условия (жара, геомагнитные бури) и активизация программ Минздрава и регионов по выявлению недуга.

Как пояснил медик, неправильное поведение в жару, например дефицит воды и работа в душных помещениях, может увеличить риск приступа. Определенные продукты, включая красное вино, томаты и твердые сыры, также способны спровоцировать мигрень.