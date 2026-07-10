Врач Коломиец назвала серьезной ошибкой не обращаться к врачу после укуса клеща

Многие совершают серьезную ошибку, не обращаясь к врачу после укуса клеща, если у них нет температуры, слабости или покраснения кожи. Об этом в беседе Lenta.ru предупредила врач лаборатории ДНКОМ Наталья Коломиец.

По ее словам, некоторые заболевания, которые переносят эти насекомые, поначалу могут протекать почти бессимптомно, написало ИА НСН.

Эксперт также напомнила о правилах извлечения паразита: категорически нельзя использовать масло, крем или другие жидкости, чтобы «задушить» клеща, а затем выбрасывать его. Насекомое необходимо аккуратно достать целиком, поместить в герметичную емкость и обязательно отправить на исследование в лабораторию. Кроме того, важно проследить, чтобы после извлечения под кожей не осталась головка клеща.