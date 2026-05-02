Врач Колесник посоветовала выбирать для шашлыка индейку или курицу
Гастроэнтеролог Инга Колесник поделилась рекомендациями по выбору мяса для шашлыка. Об этом сообщил KP.RU.
По мнению врача, лучше всего для пищеварения подходят шашлыки из индейки и курицы — они легче усваиваются и считаются безопасными для желудочно-кишечного тракта.
«Избыток мяса, жира, соусов и алкоголя может омрачить отдых гастроэнтерологическими симптомами. Шашлык есть можно, вопрос в выборе и количестве», — отметила медик.
Она также посоветовала избегать жирных и майонезных маринадов, а также не допускать образования подгоревшей корочки, добавила «Пенза-пресс».