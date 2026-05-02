Врач Колесник посоветовала выбирать для шашлыка индейку или курицу

Гастроэнтеролог Инга Колесник поделилась рекомендациями по выбору мяса для шашлыка. Об этом сообщил KP.RU .

По мнению врача, лучше всего для пищеварения подходят шашлыки из индейки и курицы — они легче усваиваются и считаются безопасными для желудочно-кишечного тракта.

«Избыток мяса, жира, соусов и алкоголя может омрачить отдых гастроэнтерологическими симптомами. Шашлык есть можно, вопрос в выборе и количестве», — отметила медик.

Она также посоветовала избегать жирных и майонезных маринадов, а также не допускать образования подгоревшей корочки, добавила «Пенза-пресс».