Врач Колесник назвала шашлык источником большого количества «скрытой» соли

Терапевт и кардиолог Этери Колесник перечислила продукты с высоким содержанием «скрытой» соли. По данным Всемирной организации здравоохранения, взрослый человек употребляет около 11 граммов соли в день, что превышает норму в два раза, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, примерно 0,5 грамма соли содержится в натуральных продуктах: овощах, фруктах, мясе, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе и грибах. Еще около 1,4 грамма приходится на добавленную приправу.

«Ограничение потребления соли <…> способствует снижению артериального давления, поэтому особенно важно для пациентов с гипертонической болезнью», — заявила медик.

Оставшиеся 7,6 грамма — это скрытая соль, которая присутствует в обработанных продуктах: хлебе, печенье, консервах, сыре, сухих завтраках, колбасных изделиях и чипсах. К пище с высоким содержанием соли эксперт отнесла супы быстрого приготовления, блюда азиатской кухни, шашлык и фастфуд.