Врач Кохас назвала усы у девушек признаком дефицита эстрогена

Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала в интервью радиостанции Sputnik , что усы над верхней губой у девушек могут быть признаком дефицита эстрогена и нарушения гормонального фона.

По словам специалиста, у женщин, которые сидят на диетах и не едят жирное и мясо, может происходить перерождение организма в более «тестостероновую» сторону.

«То есть, если мы говорим о том, что фитнес порождает тестостерон, то здесь тестостерон ведет себя как проявление вторичных половых признаков по мужскому типу», — пояснила медик.

При соответствующей проблеме Кохас рекомендовала обратиться к врачу и сдать анализ крови на дигидротестостерон, прогестерон, эстрадиол и андростандиол. Также стоит учесть фактор наследственности.