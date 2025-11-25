Врач Князьков предупредил о риске отита из-за использования наушников-вкладышей зимой

Отоларинголог Владимир Князьков рассказал « Абзацу », что использование наушников-вкладышей в холодную погоду может привести к проблемам со здоровьем.

Как пояснил специалист, при низких температурах пластик и силикон, из которых изготовлены гаджеты, становятся жесткими. Трение о кожу наружного слухового прохода может вызвать микроповреждения. Через них бактерии проникают внутрь и провоцируют инфекции, повышая риск развития отита.

«Кожа наружного слухового прохода очень тонкая и не имеет под собой прослойки жировой клетчатки, поэтому очень уязвима для любых твердых предметов», — предупредил медик.

По его словам, с приходом холодов воздух становится более влажным, а при контакте вкладышей с ухом влага может попасть внутрь, создавая благоприятную среду для размножения бактерий.