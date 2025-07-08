Врач Князев отметил, что больше половины случаев отравления бледной поганкой заканчиваются летальным исходом

Бледная поганка известна своей крайней опасностью. Этот гриб содержит смертоносные токсины, поражающие печень, нервную и кровеносную системы. Пик отравлений приходится на период с июля по октябрь. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Князев рассказал KP.RU о том, какой процент отравлений бледной поганкой приводит к смерти.

«Бледная поганка содержит смертельно опасные токсины: аманитин, фаллоидин и фаллаин. Первые симптомы отравления могут проявиться через час, но, как правило, они дают о себе знать спустя шесть-восемь, а иногда 10–12 часов. Все зависит от дозы токсина, попавшей внутрь, и ресурсов организма человека», — пояснил Князев.

По словам врача, отравление начинается с диареи, тошноты и болей в животе. Затем могут появиться головокружение, лихорадка, учащенное сердцебиение и потеря сознания. Если лечение не начать вовремя, более половины случаев отравления бледной поганкой заканчиваются летальным исходом.

«На сегодня нет противоядия от яда бледной поганки. Он сохраняется в грибах даже после термической обработки, дегидратации и консервации. После употребления в пищу грибов следует тщательно наблюдать за изменением своего состояния», — предупредил эксперт.

Отметим, что недавно в Австралии завершился судебный процесс, где женщину признали виновной в убийстве родственников бывшего мужа с помощью бледных поганок.