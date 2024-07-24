Врач Князев: не нужно вызывать скорую помощь, если состояние не угрожает жизни или здоровью

Врач Сергей Князев призвал с умом принимать решение о вызове скорой помощи. Не стоит обращаться в службу, если состояние не представляет угрозу для жизни или здоровья, отметил эксперт в беседе с «ТСН24».

По его словам, реальным поводом могут стать тяжелые травмы, множественные переломы, открытые раны, кровотечение, поражение электротоком. Также экстренная помощь необходима в случаях ДТП и при падении с высоты.

Эксперт посоветовал максимально четко описывать ситуацию диспетчеру. От данной информации зависит выбор профиля бригады.

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