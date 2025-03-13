Врач Книсс: плохая гигиена зубов и травмы могут привести к кровоточивости десен

Кровоточивость десен может возникать из-за плохой гигиены, травм, побочных эффектов лекарств и гормональных изменений. Об этом сообщила стоматолог-терапевт, пародонтолог Виктория Книсс в разговоре с «Известиями».
По словам доктора, недостаточная гигиена способствует размножению бактерий, вызывающих воспаление и образование зубного камня. Травмы могут возникать из-за жесткой щетки или неправильного использования нити.
Книсс подчеркнула важность обращения к стоматологу при первых признаках кровоточивости, чтобы предотвратить потерю зубов. Для профилактики рекомендуется качественная гигиена, здоровое питание и отказ от курения.
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