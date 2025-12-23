Врач Клинов предупредил, что совмещение шампанского с другими видами алкоголя опасно для здоровья

Совмещение различных спиртных напитков, особенно шампанского с другими видами алкоголя, опасно для здоровья и многократно увеличивает риск алкогольного отравления. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Юрий Клинов в интервью «Газете.Ru» .

Специалист пояснил, что сочетание разнородных алкогольных напитков усиливает проявления интоксикации, вызывая слабость, головную боль, рвоту, нарушения пищеварения и головокружения. Каждое спиртное отличается технологией изготовления, влияющей на работу печени, которая перерабатывает вещества индивидуально для каждого вида алкоголя. Смешивание разных типов напитков усложняет обработку организмом токсинов, что провоцирует ухудшение самочувствия.

Алкоголь разной крепости поступает в кровоток с различной скоростью: крепкие напитки всасываются быстрее слабых, вызывая резкие скачки содержания этанола в крови и повышая тяжесть симптомов похмелья.

Отдельно Клинов упомянул о повышенной опасности газированных напитков, таких как шампанское. Углекислота ускоряет проникновение спирта в кровь, так как создает повышенное давление в желудке, что приводит к быстрому повышению уровня алкоголя в организме. Человек позже осознает степень опьянения и может продолжать употреблять алкоголь, подвергая себя повышенному риску отравиться.