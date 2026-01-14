Врач Клинов назвал нарастающий отек тревожным признаком при обморожении

Педиатр Максим Клинов рассказал, что обморожение — это повреждение тканей из-за длительного воздействия холода, чаще всего при минусовой температуре, высокой влажности и ветре. Наибольшему риску подвержены пальцы рук и ног, уши, нос и щеки, отметил эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, особенную настороженность вызывают такие опасные проявления, как потемнение кожных покровов, внезапная потеря чувствительности либо ее значительное ослабление. К тревожным признакам также относятся выраженный прогрессирующий отек и интенсивная болезненность после процедуры согревания.

Как пояснил медик, самыми распространенными ошибочными действиями являются попытки массирования пострадавших зон снегом, грубой тканью или ладонями рук. Подобные манипуляции лишь усиливают повреждение сосудистой сети и эпидермиса, способствуют развитию воспалительных процессов и увеличивают вероятность инфицирования.