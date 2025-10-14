Врач Клименко отметила, что высокий уровень C-реактивного белка может указать на артрит

Для выявления артрита применяют общий анализ крови и тесты на ревматоидный фактор, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду и антитела к ДНК. Такую информацию предоставила доктор медицинских наук, заместитель директора Института клинической медицины и заведующий кафедрой факультетской терапии имени академика А. И. Нестерова Пироговского университета Алеся Клименко в интервью «Газете.Ru» .

По словам врача, существуют маркеры, указывающие на воспаление в организме. Например, высокий уровень C-реактивного белка (СРБ) может свидетельствовать о возможном артрите.

«СРБ активно используется в расчетных индексах активности заболевания, помогая врачу оценить эффективность проводимой терапии. Поэтому при подозрении на воспалительный процесс сдача анализа на СРБ является важным шагом», — цитирует Клименко сайт «Известия».

Также существуют специфические показатели, выявляемые в анализе крови, которые необходимы для точного определения типа артрита.