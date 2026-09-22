Врач Кладова рассказала, что женщины страдают от мигрени в два раза чаще мужчин

Врач-невролог челябинской городской клинической поликлиники № 8 Наталья Кладова рассказала KP.RU , что женщины страдают от мигрени в 2–3 раза чаще, чем мужчины. Хотя это заболевание затрагивает и представителей сильного пола.

По словам специалиста, чаще всего мигрень возникает у эмоционально восприимчивых людей. Стресс провоцирует выброс белка CGRP (кальцитонин-ген-родственного пептида) из окончаний тройничного нерва, что вызывает боль. «Это можно сравнить с оголенными проводами», — отметила эксперт.

Также имеет место наследственность, но передается не сама болезнь, а предрасположенность — то, как нейромедиаторы и сосудистая стенка реагируют на факторы. Средний возраст страдающих составляет от 30–35 до 45 лет, хотя заболевание может затронуть и семилетних школьников, и пожилых людей. Считается, что с наступлением менопаузы у женщин приступы проходят.