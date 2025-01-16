Врач Кислова: выключение яркого света вечером улучшает качество сна

Среди основных рекомендаций — использование тусклых источников света (меньше 15 Вт) в вечернее время, отметила медик.

«Для улучшения качества сна полезно выключать яркий свет и снижать уровень шума за два-три часа до отхода ко сну. Расслабьтесь, занявшись спокойными делами, например чтением», — отметила эксперт.

Кроме того, Кислова посоветовала избегать использования электронных устройств за 30 минут до отхода ко сну и в ночное время, если случаются пробуждения. Свет от экранов компьютеров и мобильных телефонов может подавлять производство мелатонина, что затрудняет засыпание.