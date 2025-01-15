Врач Кислова предупредила о галлюцинациях после бессонных ночей

Врач-невролог Елена Кислова из клиники DocMed сообщила «Газете.Ru», что после трех-четырех дней бессонных ночей у человека могут возникнуть различные психические расстройства, вплоть до галлюцинаций и психоза.
Именно после трех-четырех дней без сна начинают проявляться первые признаки недосыпания: повышенная утомляемость, раздражение, ухудшение когнитивных функций, повышение мышечного напряжения и прочие симптомы.
Если же человек не спокоен более 48 часов подряд, он может столкнуться с короткими периодами поверхностного сна длиной до 30 секунд, сопровождающимися дезориентацией и растерянностью. Как заметила медик, достаточное количество сна необходимо для поддержания физического здоровья. Обычно врачи рекомендуют спать не менее семи часов.
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