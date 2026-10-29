Врач Киселев рассказал, как справиться с осенней усталостью и тягой к сладкому

Осенью сокращение светового дня нарушает баланс гормонов, из-за чего возникает усталость и тяга к сладкому. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт Дмитрий Киселев.

Сокращение светового дня осенью нарушает гормональный баланс, рассказал врач Киселев. По его словам, когда на сетчатку попадает меньше яркого света, шишковидная железа продолжает вырабатывать мелатонин — гормон сна — прямо днем, а уровень серотонина падает. Чтобы компенсировать нехватку энергии, люди едят больше сладкого, получая краткий всплеск дофамина, после чего следует резкий спад сахара в крови.

Киселев дал советы, как избавиться от состояния осенней усталости. Он рекомендовал утром открывать шторы или включать самый яркий холодный свет, заменить быстрые сахара на сложные углеводы и белок, больше двигаться и восполнять дефицит витамина D3.