Врач Киселев отметил, что подагра негативно влияет на почки

Врач-терапевт Дмитрий Киселев в интервью радио Sputnik объяснил, как проявляется подагра и какие меры можно предпринять для облегчения симптомов.

По словам эксперта, заболевание возникает из-за избытка мочевой кислоты в организме, которая кристаллизуется и разрушает суставы.

«Приступ начинается резко, часто ночью или под утро один сустав вдруг становится багровым, горячим таким или распухшим. Боль очень сильная, пульсирующая, рвущая», — описал симптомы врач.

Киселев подчеркнул, что подагра опасна тем, что может возвращаться снова и снова, раздалбливая суставы хроническим воспалением. Кроме того, подагра негативно влияет на почки.

Для снятия острого приступа подагры врач рекомендует обеспечить полный покой пораженному суставу, применять холодные компрессы несколько раз в день, принимать нестероидные противовоспалительные препараты и пить достаточно жидкости. Также необходимо исключить алкоголь и находиться под наблюдением ревматолога.