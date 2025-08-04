Врач Кириченко предостерегла от употребления энергетиков и кофе в жару

Терапевт НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Алина Кириченко в беседе с Life.ru предупредила о рисках употребления кофе и энергетиков в жаркую погоду. По ее словам, напитки с высоким содержанием кофеина могут усиливать обезвоживание организма.

Исследования показывают, что кофеин снижает способность организма к терморегуляции на 20–25% в жару. Врач рекомендует полностью исключить энергетики при температуре выше +30 °C и заменить их на воду с лимоном или травяной чай.

Кириченко отмечает, что сладкие газированные напитки содержат большое количество сахара и фосфорную кислоту, которые могут раздражать слизистую желудка и увеличивать нагрузку на почки. Здоровыми альтернативами газировке она считает холодный зеленый чай с мятой и лимоном, матча-латте на растительном молоке, воду с добавлением ягод, фруктов и трав, кокосовую воду и квас домашнего приготовления с минимальным добавлением сахара.

«В жару правильно подобранные напитки — это не только комфорт, но также профилактика теплового удара и сохранение здоровья», — заключила специалист.