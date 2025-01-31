Врач Кириченко: частое использование капель для носа может вызвать инсульт

Оториноларинголог Ирина Кириченко в беседе с News.ru предостерегла от бесконтрольного использования сосудосуживающих назальных капель, отметив, что это может привести к серьезным последствиям.

По словам врача, пациенты, зависимые от данных препаратов, сталкиваются с мигренями и спазмами сосудов.

«Бывали даже единичные случаи возникновения инсультов на фоне их применения», — предупредила медик.

Кириченко также подчеркнула, что злоупотребление каплями негативно сказывается на здоровье носа, вызывая гипертрофический ринит. Нарушение может приводить к проблемам со сном и ухудшению когнитивных функций, добавил сайт KP.RU.