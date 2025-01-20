Врач Киосов: беременным женщинам нужно избегать посещения общественных мест

Перинатальные инфекции представляют серьезную опасность для новорожденных, вызываемые стрептококком группы В, цитомегаловирусом и вирусом герпеса. Такие инфекции могут привести к врожденным аномалиям, задержке роста плода и преждевременным родам, пишет сайт Ura.ru со ссылкой на заведующего отделением патологии новорожденных Челябинской областной клинической больницы №2 Андрея Киосова.

По словам врача, симптомы болезни проявляются сразу после рождения ребенка или развиваются со временем. Для снижения рисков важны раннее обследование беременных женщин, профилактические мероприятия и строгое следование рекомендациям врачей.

Беременным женщинам следует избегать посещения общественных мест, таких как транспорт, торговые центры и вокзалы. Эти меры аналогичны тем, что применяются для защиты от других вирусных заболеваний, например, норовируса.