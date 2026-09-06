Врач Киняшева запретила мыть руки и посуду морской водой

Врач-эксперт «ЛабКвест» Карина Киняшева предупредила, что во время отдыха на пляже можно заразиться кишечными и грибковыми инфекциями. Она призвала не использовать морскую воду для гигиены, сообщает «Лента.ру» .

Кишечные инфекции могут передаваться при случайном глотке загрязненной морской воды. В организм способны попасть ротавирусы, норовирусы, энтеровирусы, включая вирус Коксаки, сальмонеллы и болезнетворная кишечная палочка. Риск выше возле устьев рек и мест сброса сточных вод.

После купания врач посоветовала принять душ, умыться чистой водой и переодеться в сухую одежду. Морской водой нельзя полоскать рот, мыть руки, фрукты и посуду, пишет «Ридус».

Если человек проглотил воду, ему следует прополоскать рот бутилированной водой.

На пляже возбудители также могут попасть в организм через грязные руки после контакта с поверхностями в туалете, душевой или раздевалке. Киняшева рекомендовала мыть руки с мылом после туалета и перед едой.

Грибковую инфекцию чаще можно подхватить в общих душевых, раздевалках, на лежаках, через чужие полотенца и обувь. Врач посоветовала надевать свои тапочки, стелить на шезлонг личное полотенце и тщательно вытирать стопы после купания.