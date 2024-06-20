Врач Киндалова рассказала, что кишечное расстройство и интоксикация являются первыми признаками ботулизма

Эксперт Центра компетенций НТИ на базе СамГМУ, врач-инфекционист Екатерина Киндалова рассказала, что первыми признаки ботулизма являются симптомы кишечного расстройства и интоксикация. Ее слова передал RT.
Некоторые люди при ботулизме имеют диффузные головные боли, слабость, тошноту и повторную рвоту.
«К концу первых суток симптомы кишечного расстройства прекращаются и на первый план выходят неврологические расстройства», — сказала она.
Во время болезни человек как будто видит туман перед глазами, у него снижается острота зрения. У некоторых пациентов могут появляться нарушения глотания, в горле чувствуется комок.