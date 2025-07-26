Врач Кибиткина предупредила о снижении умственной активности из-за недостатка отдыха

По словам врача, сон играет ключевую роль в процессах восстановления нервной системы и поддержании когнитивных функций.

«В условиях современного мира с его постоянным информационным потоком и высоким темпом жизни многие люди забывают о важности качественного отдыха, что приводит к снижению умственной активности и общей работоспособности», — пояснила медик.

Как пояснила Кибиткина, во время отдыха мозг активно обрабатывает информацию и восстанавливает силы. Сон и перерывы в работе способствуют улучшению памяти и способностей к обучению.