Врач Кибиткина предупредила о снижении умственной активности из-за недостатка отдыха

Важность отдыха для здоровья мозга отметила заведующая отделением психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова Олеся Кибиткина, сообщила «Пенза-пресс».
По словам врача, сон играет ключевую роль в процессах восстановления нервной системы и поддержании когнитивных функций.
«В условиях современного мира с его постоянным информационным потоком и высоким темпом жизни многие люди забывают о важности качественного отдыха, что приводит к снижению умственной активности и общей работоспособности», — пояснила медик.
Как пояснила Кибиткина, во время отдыха мозг активно обрабатывает информацию и восстанавливает силы. Сон и перерывы в работе способствуют улучшению памяти и способностей к обучению.
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