Врач Казеннов предупредил, что развитие астмы может быть похоже на простуду | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 14:10 Врач Казеннов предупредил, что развитие астмы может быть похоже на простуду

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Врач-пульмонолог Антон Казеннов в беседе с изданием РИАМО предупредил, что насморк и чиханье могут быть не только признаками простуды, но и говорить о развитии астмы. Речь идет об интенсивных слизистых выделениях из носоглотки и непрерывном чихании.

Издание kp.ru уточнило, что на астму могут указывать влажный кашель, хрипы, частые ОРВИ и приступы удушья.

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«Другие признаки бронхиальной астмы включают сезонные проблемы с дыхательной системой, периодические аллергические реакции, экзему, частые вирусные респираторные инфекции», — сказал медик.

Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с астмой. Дата приурочена ко Всемирному форуму по бронхиальной астме, который впервые состоялся в 1998 году.