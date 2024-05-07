Врач Казеннов: игнорирование астмы грозит отеком бронхов | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 15:30 Врач Казеннов: игнорирование астмы грозит отеком бронхов

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Игнорирование симптомов астмы может привести к отеку бронхов и их закупорке слизью. Это мешает нормальному дыханию, сообщил врач-пульмонолог Антон Казеннов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, дыхательные пути становятся гиперактивными, что затрудняет проникновение воздуха и вызывает удушье. Мышечные волокна бронхов при астме заменяются соединительной тканью, вызывая необратимые последствия, сообщил «ФедералПресс».

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Казеннов отметил, что это заболевание с высокой смертностью может затронуть людей любого пола и возраста, включая маленьких детей.