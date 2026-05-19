Врач Казанцева призвала отказаться от «профилактического» приема противовирусных препаратов

В Санкт-Петербурге ожидается значительное повышение температуры, вслед за которым прогнозируется резкое похолодание. Терапевт Екатерина Казанцева поделилась с Piter.TV советами, как сохранить здоровье в условиях переменчивой погоды.

Специалист призвала отказаться от «профилактического» приема противовирусных препаратов и порошков. Такой подход не работает.

«Это только лишняя нагрузка на организм. Если случилось так, что вы замерзли, то как можно скорее нужно согреться. Например, выпить горячий чай или кофе», — отметила врач.

По ее словам, влажная кожа теряет тепло в 25 раз быстрее сухой, поэтому перед входом в прохладное помещение с кондиционером важно промокнуть салфеткой шею, спину и грудь. Также не рекомендуется направлять потоки воздуха от кондиционера на лицо и грудь, особенно во время вождения автомобиля.