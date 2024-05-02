Врач Казанцева напомнила о важности посещения терапевта перед приемом у специалиста узкого профиля | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 16:25 Врач Казанцева напомнила о важности посещения терапевта перед приемом у специалиста узкого профиля

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Перед тем, как записаться на прием к узкопрофильному специалисту, важно посетить терапевта. О том, почему это не простая формальность, «Петербургскому дневнику» рассказала врач Александра Казанцева.

Она объяснила, что терапевт проведет первичную диагностику и назначит необходимые анализы. Это позволить сузить круг предполагаемых болезней и исключить часть из них.

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«Даже если нужно терапевту отправить к тому же гастроэнтерологу, перед этим он сделает определенный перечень обследований: посмотрит, что-то исключит уже на первичном этапе либо расширит перечень обследований и направит не только к гастроэнтерологу», — отметила Казанцева.

Она добавила, что человек не всегда может правильно определить к какому именно специалисту ему нужно. Неверный выбор врача может затянуть диагностику, что особенно опасно при онкологических заболеваниях.

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