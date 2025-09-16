Врач Казанцев заявил, что крепкий и слабый алкоголь одинаково опасны для мозга

Психиатр и нарколог высшей категории Алексей Казанцев заявил в беседе с « Радио 1 », что и крепкий, и слабый алкоголь представляют одинаковую опасность для мозга человека.

«Для мозга все равно, крепкий алкоголь или легкий. То есть, если выпиваешь несколько литров того же пива или вина, это уже риск», — отметил врач.

По его словам, спиртное притупляет сознание и блокирует работу префронтальной коры головного мозга, что приводит к заторможенности или сну. Это особенно важно учитывать молодежи, так как алкогольное опьянение снижает работоспособность.

Казанцев предупредил о рисках потери контроля над употреблением алкоголя, что может привести к тяжелым последствиям, включая разрушение организма и снижение качества жизни. Специалист призвал относиться к употреблению крепких напитков с максимальной осторожностью, добавило Ura.ru.