Врач Казанцев: таблетки для снижения веса могут вызывать скачки давления

Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал Life.ru о возможных последствиях употребления популярных таблеток для снижения веса, в состав которых входит сибутрамин.

Это вещество может вызывать повышение артериального давления и уровня сахара в крови, а также аритмию. Все это способно спровоцировать сердечно-сосудистые катастрофы — инсульты и инфаркты.

Кроме того, эти препараты могут нарушать сон, вызывать панические атаки, усиливать чувство тревоги. У некоторых людей могут проявляться параноидные симптомы — бред воздействия, отношения, преследования.