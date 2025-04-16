Врач Казанцев: таблетки для снижения веса могут вызывать скачки давления

Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал Life.ru о возможных последствиях употребления популярных таблеток для снижения веса, в состав которых входит сибутрамин.
Это вещество может вызывать повышение артериального давления и уровня сахара в крови, а также аритмию. Все это способно спровоцировать сердечно-сосудистые катастрофы — инсульты и инфаркты.
Кроме того, эти препараты могут нарушать сон, вызывать панические атаки, усиливать чувство тревоги. У некоторых людей могут проявляться параноидные симптомы — бред воздействия, отношения, преследования.
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