Врач Казанцев: синтетические наркотики имеют самые тяжелые последствия для здоровья

Мефедрон и кокаин — это психоактивные вещества, с которых труднее всего «слезть». Эти синтетические наркотики дают самые тяжелые последствия. Об этом рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с ИА НСН.
«С них "слезть" очень сложно. Но все зависит от наследственной предрасположенности к развитию психических заболеваний, а также от окружения человека и его занятий в свободное время», — отметил доктор.
Казанцев добавил, что 30 % пациентам удается вывести зависимость от запрещенных веществ в длительную или пожизненную ремиссию. Однако это требует больших усилий — нужно пройти курс лечения, получить поддерживающую терапию, работать с индивидуальным психотерапевтом, родственники также должны работать в группах созависимых, подчеркнул Казанцев.
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