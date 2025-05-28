Врач Казанцев предупредил о росте случаев травм глаз в летний период

Врач-офтальмолог Антон Казанцев предупредил в интервью радио Sputnik о росте случаев травм глаз в летний период. По его словам, многие повреждения можно предотвратить, соблюдая простые правила безопасности.

Казанцев отметил, что летом часто встречаются механические травмы, например, попадание пыли, насекомых или земли в глаза. В таких ситуациях он рекомендует не тереть глаза, чтобы не повредить роговицу, а вымыть руки и аккуратно удалить инородное тело влажным тампоном или обратиться за помощью. Если после удаления инородного тела сохраняется боль, покраснение или ухудшение зрения, необходимо срочно обратиться к врачу, написал aif.ru.

При химических ожогах от удобрений или строительных растворов нужно промывать глаза водой в течение 20–30 минут, даже если боль ослабла, а затем наложить стерильную повязку. При термических ожогах от пламени или кипятка рекомендуется приложить холодный компресс, закрыть глаз повязкой и как можно скорее обратиться к специалисту.

Для профилактики травм врач советует использовать защитные очки при работе с инструментами и химикатами, носить солнцезащитные очки и быть осторожным с острыми предметами.