Врач Казанцев назвал покраснение глаз симптомом диабета и гипертонии

Глаза — это не только орган зрения, но и показатель общего состояния организма. Об этом рассказал офтальмолог Антон Казанцев в беседе с « Газетой.ru ».

По словам медика, покраснение глаз может указывать на гипертонию, диабет или глаукому. Сухость глаз, которая часто возникает при долгой работе за компьютером, иногда свидетельствует об аутоиммунных заболеваниях или проблемах с щитовидной железой.

«Желтый оттенок склер (белков глаз) — классический признак проблем с печенью, таких как гепатит или цирроз», — добавил врач.

Он также предупредил, что изменение положения глазных яблок может указывать на патологию щитовидной железы, а двоение в глазах сигнализирует о переутомлении или неврологических заболеваниях.