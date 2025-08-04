Врач Казанцев назвал покраснение глаз симптомом диабета и гипертонии
Глаза — это не только орган зрения, но и показатель общего состояния организма. Об этом рассказал офтальмолог Антон Казанцев в беседе с «Газетой.ru».
По словам медика, покраснение глаз может указывать на гипертонию, диабет или глаукому. Сухость глаз, которая часто возникает при долгой работе за компьютером, иногда свидетельствует об аутоиммунных заболеваниях или проблемах с щитовидной железой.
«Желтый оттенок склер (белков глаз) — классический признак проблем с печенью, таких как гепатит или цирроз», — добавил врач.
Он также предупредил, что изменение положения глазных яблок может указывать на патологию щитовидной железы, а двоение в глазах сигнализирует о переутомлении или неврологических заболеваниях.