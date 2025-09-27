Врач Казаков предупредил о сдавливании сосудов при ношении обуви на высоком каблуке с узким носом

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Минздрава России Кирилл Казаков рассказал « Газете.ru » о последствиях ношения обуви на каблуке с узким носом.

Врач объяснил, что в такой обуви пальцы располагаются волнообразно: третьи приподнимаются, а первые и пятые опускаются. Это приводит к сдавливанию сосудов и нервов, вызывая онемение, боль и нарушение кровообращения.

По словам специалиста, высокий каблук нарушает естественную биомеханику стопы, повышая риск травм и деформации пальцев. Кроме того, ношение такой обуви может привести к нарушению рессорной функции стопы, что чревато заболеваниями коленных, тазобедренных и других суставов.