Врач Казачкова: в умеренных количествах соль необходима организму человека

При правильном использовании соль принесет пользу здоровью. Важно соблюдать меру и прислушиваться к своему телу. Об этом заявила эндокринолог Екатерина Казачкова в беседе с « Известиями ».

Врач напомнила, что натрий задействован в важных биохимических процессах. В умеренных количествах соль необходима организму человека.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в день. Это примерно одна чайная ложка», — отметила эксперт.

По ее словам, избыток приправы в рационе может привести к образованию камней в почках. В таких условиях страдает и сердечно-сосудистая система. Так, пристрастие к соленым продуктам увеличивает риск инсультов и инфарктов.