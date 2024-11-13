Врач Казачкова: в умеренных количествах соль необходима организму человека

При правильном использовании соль принесет пользу здоровью. Важно соблюдать меру и прислушиваться к своему телу. Об этом заявила эндокринолог Екатерина Казачкова в беседе с «Известиями».
Врач напомнила, что натрий задействован в важных биохимических процессах. В умеренных количествах соль необходима организму человека.
«Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в день. Это примерно одна чайная ложка», — отметила эксперт.
По ее словам, избыток приправы в рационе может привести к образованию камней в почках. В таких условиях страдает и сердечно-сосудистая система. Так, пристрастие к соленым продуктам увеличивает риск инсультов и инфарктов.
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