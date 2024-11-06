Врач Казачкова посоветовала есть темный шоколад и жирную рыбу для снижения уровня кортизола

Темный шоколад, жирная рыба и авокадо помогают снизить уровень кортизола в организме, тем самым уменьшив стресс. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

Какао, входящее в состав темного шоколада, богато антиоксидантами, которые помогают бороться со стрессом. Такой же эффект имеет и жирная рыба, такая как лосось, сардины и скумбрия. Авокадо в своем составе имеет витамин В5, необходимый для нормальной работы надпочечников — желез, которые отвечают за выработку кортизола.

Кортизол нужен организму, чтобы помогать ему справляться с нагрузками в критических ситуациях. Однако когда стресс превращается в хронический, гормон начинает работать против нас, пояснила Казачкова.