Врач Казачкова: ежедневное употребление колбасы может обернуться раком

Эндокринолог «СМ-Клиники» Екатерина Казачкова посоветовала ограничить потребление колбасы каждый день. Она рассказала « Газете.ru », что в составе таких изделий много соли, консервантов и других вредных добавок.

Специалист подчеркнула, что постоянное включение этих продуктов в рацион, пусть даже в небольших количествах, может повысить риск возникновения онкологических заболеваний.

«Самое тревожное — это потенциальная связь между регулярным употреблением переработанного мяса и повышенным риском некоторых видов рака», — предупредила врач.

Медик посоветовала заменить колбасу на вареную куриную грудку или запеченное мясо индейки, добавил RT. В этих блюдах меньше жиров и соли.