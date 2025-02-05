Врач Казачкова: ежедневное употребление колбасы может обернуться раком

Эндокринолог «СМ-Клиники» Екатерина Казачкова посоветовала ограничить потребление колбасы каждый день. Она рассказала «Газете.ru», что в составе таких изделий много соли, консервантов и других вредных добавок.
Специалист подчеркнула, что постоянное включение этих продуктов в рацион, пусть даже в небольших количествах, может повысить риск возникновения онкологических заболеваний.
«Самое тревожное — это потенциальная связь между регулярным употреблением переработанного мяса и повышенным риском некоторых видов рака», — предупредила врач.
Медик посоветовала заменить колбасу на вареную куриную грудку или запеченное мясо индейки, добавил RT. В этих блюдах меньше жиров и соли.
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